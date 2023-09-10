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НовостиОбщество10 сентября 2023 1:36

В Кузбассе начался третий день выборов

В регионе выбирают губернатора и депутатов заксобрания
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Проголосовать 10 сентября можно до 20.00.

Проголосовать 10 сентября можно до 20.00.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

В Кузбассе стартовал третий день выборов. В 8.00 открылись 1604 избирательных участков региона, которые продолжат свою работу до 20.00. До 14.00 можно подать заявку о голосовании на дому: такую возможность имеют пожилые люди, инвалиды и ухаживающие за ними люди и многодетные мамы с маленькими детьми. Для голосования на избирательном участке с собой потребуется только паспорт.

Напомним, в Кузбассе выбирают губернатора, депутатов в региональный парламент и в 11 муниципалитетах - депутатов местных органов самоуправления.