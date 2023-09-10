Почти 70% кузбасских избирателей приняли участие в выборах

Более 1,3 миллиона кузбассовцев уже сделали свой выбор 8 и 9 сентября. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Избирком Кузбасса подвел итоги голосования в регионе. И согласно озвученным избиркомом данным, явка избирателей за два дня голосования составила 69,39%. Всего в регионе на 1 июля 2023 года было зарегистрировано 1 911 668 избирателей. То есть, к воскресенью, 10 сентября, свой выбор сделали более 1 млн 326 тысяч кузбассовцев.

Сегодня последний день, когда можно проголосовать. Избирательные участки будут работать до 20.00. Подать заявку о голосовании на дому, позвонив на избирательный участок, можно до 14.00.

Напомним, в Кузбассе выбирают губернатора и депутатов законодательного собрания региона. На пост губернатора выдвинули свои кандидатуры четыре человека – ныне действующий губернатор Сергей Цивилев («Единая Россия»), Юрий Скворцов («Справедливая Россия-Патриоты-За правду»), Екатерина Грунтовая (КПРФ) и Станислав Карпов (ЛДПР). За мандаты депутатов кузбасского парламента борются 433 кандидата от пяти партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди».