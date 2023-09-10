Кузбассовец за раз вынес из магазина 35 бутылок дорогого алкоголя

Житель Новокузнецка похитил из магазина элитный алкоголь и раздал его прохожим. Фото: Елена КОСТРЫКИНА

В Новокузнецке 47-летний местный житель обвиняется в краже дорогого алкоголя из магазина. Обстоятельства преступления сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сотрудники одного из магазинов Новокузнецка, придя утром на работу, обнаружили пропажу сразу 35 бутылок коньяка, виски, рома на сумму около 13 тысяч рублей. Беглый осмотр показал, что похититель проник в торговую точку через приоткрытое окно и тем же путем ушел обратно. Руководство магазина обратилось в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали похитителя. Мужчина подтвердил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, гулял по улицам города и заметил, что в магазине приоткрыто окно. Желая выпить еще он и проник в помещение, откуда вынес 35 бутылок коньяка, виски и рома. Часть спиртных напитков он выпил сам, а остальное раздал прохожим.

На новокузнечанина завели уголовное дело за кражу, которое и передали на днях в суд. Он должен определить меру наказания за преступления, за которое согласно российскому законодательству мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.