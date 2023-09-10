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НовостиОбщество10 сентября 2023 11:47

Явка избирателей в Кузбассе превысила 76,5%

Более 1,5 миллиона кузбассовцев проголосовали на выборах
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Более 1,5 миллиона кузбассовцев проголосовали на выборах.

Более 1,5 миллиона кузбассовцев проголосовали на выборах.

Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбассовцы продолжают идти на избирательные участки, хотя и в менее активно, чем в первые два дня.

По данным избиркома Кузбасса, на 15.00 воскресенья, 10 сентября, явка избирателей в Кемеровской области составила 76,59% или более 1,5 миллиона человек. Тогда как за первые два дня проголосовать на выборах губернатора, депутатов Парламента Кузбасса и органов местного самоуправления пришли почти 70% избирателей.

Напомним, избирательные участки будут работать до 20.00. Для голосования с собой необходимо иметь паспорт.