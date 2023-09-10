Явка избирателей в Кузбассе превысила 76,5%

Более 1,5 миллиона кузбассовцев проголосовали на выборах. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Кузбассовцы продолжают идти на избирательные участки, хотя и в менее активно, чем в первые два дня.

По данным избиркома Кузбасса, на 15.00 воскресенья, 10 сентября, явка избирателей в Кемеровской области составила 76,59% или более 1,5 миллиона человек. Тогда как за первые два дня проголосовать на выборах губернатора, депутатов Парламента Кузбасса и органов местного самоуправления пришли почти 70% избирателей.

Напомним, избирательные участки будут работать до 20.00. Для голосования с собой необходимо иметь паспорт.