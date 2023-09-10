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НовостиОбщество10 сентября 2023 14:31

Участковые комиссии Кузбасса приступили к подсчету голосов

В Кузбассе закрылись все избирательные участки
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
В Кузбассе закрылись все избирательные участки.

В Кузбассе закрылись все избирательные участки.

Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

В Кузбассе завершился третий день выборов. В 20.00 закрылись все 1604 избирательных участка и участковые избирательные комиссии приступили к процедуре подсчета голосов, которая будет проводиться без перерыва до установления итогов голосования.

По данным избиркома Кузбасса, явка за два часа до закрытия избирательных участков составляла 79% от общего числа избирателей, что немногим более 1,56 миллиона человек. Окончательные итоги явки избирком озвучит несколько позднее.

Напомним, 8,9 и 10 сентября в Кемеровской области проходили выборы губернатора, депутатов в Парламент Кузбасса и в 11 муниципалитетах – выбирали депутатов в органы местного самоуправления