11 сентября в Кузбассе нельзя будет купить спиртное

Фото: архив "КП" Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 11 сентября, в Кузбассе будет запрещена продажа алкогольной продукции в магазинах. Ограничения связаны со всероссийским Днем трезвости.

Напитки с градусом нельзя будет купить в магазинах и супермаркетах. При этом ограничения не распространяются на заведения общепита - там алкоголь будет продаваться как обычно.

Напомним, что согласно региональному закону запрет на продажу алкоголя помимо 11 сентября действует также в День Победы (9 Мая), в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и дни проведения в школах последних звонков и выпускных.