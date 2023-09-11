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НовостиОбщество11 сентября 2023 0:45

11 сентября в Кузбассе нельзя будет купить спиртное

Запрет связан со всероссийским Днем трезвости
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В понедельник, 11 сентября, в Кузбассе будет запрещена продажа алкогольной продукции в магазинах. Ограничения связаны со всероссийским Днем трезвости.

Напитки с градусом нельзя будет купить в магазинах и супермаркетах. При этом ограничения не распространяются на заведения общепита - там алкоголь будет продаваться как обычно.

Напомним, что согласно региональному закону запрет на продажу алкоголя помимо 11 сентября действует также в День Победы (9 Мая), в Международный день защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября) и дни проведения в школах последних звонков и выпускных.