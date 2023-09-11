В Кузбассе нашли живой пропавшую 16-летнюю девушку

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тайге в результате масштабных поисков найдена пропавшая 16-летняя девушка. Подробности происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В полицию обратилась жительница поселка Таежный. Она рассказала, что ее дочь в 11:00 вышла из дома и пропала. Родители весь день искали школьницу сами, но безуспешно.

В городе были организованы поиски подростка, к которым привлекли сотрудников различных служб и подразделений тайгинской полиции, волонтеров.

В результате на следующий день девушку нашли на одной из улиц Тайги. В полиции сообщили, что противоправных действий в отношении школьницы не совершалось.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.