В Кузбассе заведующего отделением осудили за взятку

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В Кузбассе 61-летний заведующий нейрохирургическим отделением одной из больниц признан виновным в получении взятки. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, в ноябре 2020 года врач согласился на предложение бизнесмена за взятку предоставлять сведения о планируемых в его отделении закупках и вносить в заявки данные именно о фирме предпринимателя. В ноябре 2021 года с данной организацией был заключен договор о поставках, после чего заведующий нейрохирургическим отделением получил от представителя фирмы 300 тысяч рублей.

О преступной деятельности врача стало известно сотрудникам управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Кемеровской области. На мужчину завели уголовное дело.

Суд признал медика виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн. рублей.