12 сентября в Кузбассе вновь перекроют дорогу из-за буровзрывных работ

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

12 сентября в Кузбассе введут временные ограничения движения транспорта на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Трассу перекроют в связи с проведением буровзрывных работ, необходимых при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Указанный участок будут закрывать на 30-60 минут трижды в период с 12:00 до 17:00.

Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.