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НовостиОбщество11 сентября 2023 3:20

12 сентября в Кузбассе вновь перекроют дорогу из-за буровзрывных работ

Временные ограничения введут на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

12 сентября в Кузбассе введут временные ограничения движения транспорта на 29-м километре дороги Кемерово – Яшкино – Тайга. Об этом предупредили в пресс-службе АПК.

Трассу перекроют в связи с проведением буровзрывных работ, необходимых при строительстве Северо-Западного обхода Кемерова. Указанный участок будут закрывать на 30-60 минут трижды в период с 12:00 до 17:00.

Между взрывами движение автомобилей будет разрешено. Дорожные службы региона попросили водителей заранее планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.