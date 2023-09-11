Названы сроки запуска тепла в городах Кузбасса

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Энергетики Кузбасса готовятся к началу отопительного сезона. В СГК Кузбасса назвали сроки запуска тепла в городах.

Так, в Новокузнецке согласно подписанному главой распоряжению, социальные объекты начнут подключать к теплу уже с 15 сентября. В жилых домах батареи станут горячими 18 и 19 сентября.

В Мысках и в Белове, где главными теплоисточниками являются Томь-Усинская ГРЭС и Беловская ГРЭС, власти еще не приняли решение о дате старта отопительного сезона. Как только соответствующие распоряжения будут подписаны, тепло начнет поступать в квартиры горожан.

Кемеровские электростанции и тепловые сети к запуску тепла также будут готовы с 15 сентября, однако пока власти не приняли решение о начале отопительного сезона.

— Прогноз погоды в Кузбассе пока благоприятный, поэтому начинать отопительный сезон раньше 15 сентября нет объективной необходимости. Главная задача на ближайшие дни — закончить все профилактические работы, ремонты на дополнительном оборудовании электростанций, которое будет задействовано в пуске тепла, - отметил директор Кузбасского филиала СГК Андрей Аплошкин.

По его словам, в Новокузнецке и Кемерове еще продолжаются крупные работы по реконструкции и ремонту тепловых сетей. Главная задача на данных участках — завершить конструктивную часть «в железе», чтобы закрыть единый контур теплоснабжения, а затем заниматься благоустройством территорий.