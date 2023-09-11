Вино как биржевая инвестиция: проходящий тренд или перспективы будущего

Фото: пресс-служба АО «Россельхозбанк».

Сейчас благодаря высокому спросу на отечественную винную продукцию отрасль демонстрирует привлекательную для инвестиций рентабельность. Однако на фондовом рынке винодельческая отрасль представлена только двумя российскими компаниями – Novabev Group (бывшая «Белуга Групп») и Абрау Дюрсо.

Акции BELU до 2021 года пользовались небольшой популярностью у инвесторов. Сейчас ситуация изменилась: с начала этого года акции компании выросли почти на 104%. За первое полугодие чистая прибыль компании достигла 3,046 млрд руб. Novabev Group – это пять заводов и один винодельческий комплекс с 241 га собственных виноградников, 900 га земельного банка под виноградники, а также собственная розничная сеть под брендом «Винлаб».

Другой представитель сектора – ПАО «Абрау Дюрсо» (ABRD). Компания – крупнейший и один из старейших производителей игристых вин в России. С начала 2023 года акции компании показали рост свыше 79%. По итогам прошлого года консолидированная чистая прибыль компании выросла до 1,77 млрд руб. Сейчас Абрау Дюрсо - это 6,3 тыс. га виноградопригодных земель, 15 розничных магазинов, 2 логистических центра, 16 ресторанов, а также объекты гостиничного комплекса.

Выход на фондовый рынок ООО «Истринская сыровня» с 3-летними облигациями и высокий интерес к ней инвесторов дает шанс менее крупным и более молодым винодельням на дополнительный поток инвестиций посредством выпуска ценных бумаг.

При наличии сохранения объема и темпов производства, устойчивой схемы сбыта, а также финансовой и законодательной поддержки государства в перспективе 5 лет можно ожидать выхода на фондовый рынок как минимум трех игроков из уже существующих.