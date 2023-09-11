В Кузбассе увеличен прожиточный минимум

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В Кузбассе установлен новый прожиточный минимум. Соответствующее распоряжение, подписанное первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса Ильей Середюком, опубликовано на сайте регионального правительства.

Документ устанавливает величину прожиточного минимума в целом по области в размере 13 881 рубль, для трудоспособного населения – 15 130 рублей, пенсионеров – 11 938 рублей, детей – 13 844 рубля.

Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.