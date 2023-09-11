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НовостиОбщество11 сентября 2023 7:28

В Кузбассе увеличен прожиточный минимум

Кузбасские власти увеличили прожиточный минимум в регионе с 1 января 2024 года
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе установлен новый прожиточный минимум. Соответствующее распоряжение, подписанное первым заместителем губернатора – председателем правительства Кузбасса Ильей Середюком, опубликовано на сайте регионального правительства.

Документ устанавливает величину прожиточного минимума в целом по области в размере 13 881 рубль, для трудоспособного населения – 15 130 рублей, пенсионеров – 11 938 рублей, детей – 13 844 рубля.

Отмечается, что постановление вступит в силу с 1 января 2024 года и будет действовать до 31 декабря 2024 года.