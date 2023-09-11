В Кемерове временно закроют перекресток Сибиряков-Гвардейцев - Тухачевского

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове временно закроют автомобильное движение через перекресток улицы Сибиряков-Гвардейцев и улицы Тухачевского. Об этом предупредили в городской администрации.

Движение на участке ограничат с 20:00 пятницы, 15 сентября, до 6:00 понедельника, 18 сентября. В этот период рабочие будут вести обустройство дорожного полотна в рамках реконструкции улицы Сибиряков-Гвардейцев.

- Из-за плотной застройки технологический объезд перекрестка организовать невозможно, - отметили в мэрии.

Автомобилистов призвали объезжать перекрытый участок по улице Терешковой, проспекту Химиков, либо улицам 9 января, Шорникова, Каменской, проспекту Молодежному.

В связи с ограничениями также временно изменятся маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся автобусов: № 2, 32, 36, 47, 85, 87, 91,94, 99, 101, 105, 105А, 108, 115, 116, 117, 126, 128, 128А , 130, 131, 140, 141, 142, 145, 146, 147, 188, 191, 203, 204, 205. Они будут ездить по проспекту Ленина, улице Терешковой, проспекту Химиков, улице Тухачевского и далее своими маршрутами.

При этом ко всем домам на прилегающей к перекресткам территории подъезд будет обеспечен.