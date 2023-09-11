Кузбассовец совершил три кражи за сутки

За три кражи кузбассовцу грозит до шести лет тюрьмы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кузбассе перед судом предстанет житель Белово, совершивший за сутки сразу три кражи.

Сначала вор ночью залез в открытое окно в квартиру на первом этаже. И пока хозяйка спала, выкрал у нее деньги и сотовый телефон. Сумма ущерба - восемь тысяч рублей. Подозреваемого нашли и задержали.

- Начали разбираться и раскрыли еще две кражи. Оказывается, за несколько часов до этого фигурант похитил два велосипеда из подсобных помещений многоквартирных домой на 48 тысяч рублей. Похищенное подозреваемый сбыть не успел, телефон и велосипеды возвращены законным владельцам, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кузбассу.

Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего беловчанина по статье 158 УК РФ «Кража» завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.