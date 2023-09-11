Иркутская область и Кузбасс станут ближе друг к другу

Губернаторы Иркутской области и Кузбасса договорились о крепкой дружбе между регионам.и

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Иркутской области Игорь Кобзев подписали соглашение о межрегиональном сотрудничестве на полях VIII Восточного экономического форума.

Документ о взаимовыгодном сотрудничестве предполагает обмен опытом в транспортной сфере, информационных коммуникациях, промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, культуре и других областях.

Кроме того губернаторы двух сибирских регионов будут расширять малый и средний бизнес и взаимодействовать в области научных разработок.

-Сюда можно включить научно-образовательный кластер и все темы, которые затрагивают вопросы, связанные с продукцией с высокой добавленной стоимостью от угледобывающей компаний, - отметил Игорь Кобзев.

Сергей Цивилев уверен, что взаимодействие между двумя регионами положительно скажется на стратегии развитие всей Сибири.

- Стратегия открывает в целом новые перспективы в газификации, развитие дорожной инфраструктуре, авиационном сообщении. От новых проектов выиграют не только Иркутская область, Кузбасс, и Сибирь, но вся наша страна, - подчеркнул Сергей Цивилев.