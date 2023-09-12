В Кузбассе за неделю более 300 человек пострадали от укусов клещей

Фото: архив "КП" Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последнюю неделю в больницы Кузбасса с жалобами на присасывания клещей обратились 314 человек - на 14,5 % больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре региона.

В целом с начала сезона от этих членистоногих пострадали 26 704 кузбассовцев, в том числе 5311 детей (в прошлом году: 27 189 человек, детей – 5 548).

В 370-ти исследованных лабораторно клещах был обнаружен возбудитель клещевого энцефалита, еще в 5281-м - боррелии, в 887-ми – маркеры моноцитарного эрлихиоза, в 792-х – маркеры гранулоцитарного анаплазмоза человека.

По данным медицинских организаций, в Кузбассе 89 человек после укуса клеща заболели клещевым энцефалитом, 125 – боррелиозом. Также зафиксировано два случая моноцитарного эрлихиоза человека, два случая гранулоцитарного анаплазмоза человека и три случая сибирского клещевого тифа.