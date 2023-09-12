Назначена дата предварительного слушания по делу экс-главы холдинга «СДС»

Фото: Центральный районный суд.

Центральный районный суд Кемерова назначил дату предварительного слушания по угловному делу об аварии на шахте «Листвяжная», обвиняемым по которому проходит бывший президент холдинга «СДС» Михаил Федяев. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фигурантами также являются гендиректор «СДС-Угля» Геннадий Алексеев и техдиректор Антон Якутов.Все трое обвиняются по статье о злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Напомним, что 25 ноября 2021 года на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошел взрыв, который унес жизни 51 человека.

Предварительное слушание назначено на четверг, 14 сентября. Начало в 11.00.