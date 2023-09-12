Руководители Кемерова рассказали о судьбе бывшего Соцгорода

Власти Кемерова рассказали о судьбе бывшего Соцгорода.

Власти столицы Кузбасса определили судьбу бывшего Соцгорода на ближайшие годы.

Речь идет о старом центре Кемерова - городских кварталах от Красноармейской до улицы Сибиряков-Гвардейцев, и от улицы Дзержинского до Кузнецкого проспекта. Особенно горожан интересует будущее улиц Рукавишникова, Черняховского и Чкалова. Вопрос о судьбе бывшего Соцгорода от кемеровчан прозвучал на странице официального аккаунта губернатора Сергея Цивилева ВКонтакте.

- Здесь находится исторический центра города, и его надо сделать украшением Кемерова. Опасения вызывают также озвученные администрацией ранее планы о сносе старых домов и строительстве на их месте новых многоэтажек и бизнес-центров, - написали горожане на странице аккаунта руководителя региона.

- Сейчас по генеральному плану города Кемерова сносить жилые дома по данным улицам в целях освоения территории объектами многоэтажной жилой застройки не планируется, - уточнили в кемеровской мэрии