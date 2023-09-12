Кузбасским должникам не дали взлететь

Судебные приставы наши в кемеровском аэропорту десять должников.

Кузбасские приставы в кемеровском аэропорту Алексей Леонов проверили полтысячи пассажиров на непогашенные задолженности

Пресс-служба ГУФССП Кузбасса сообщила «Комсомолке», что специальный рейд в воздушной гавани столицы региона был проведен совместно с транспортными полицейскими, в понедельник, 11 сентября.

- Проверили более 500 авиапассажиров, нашли десять человек с непогашенными задолженности по кредитам, алиментам и другим взысканиям. Двое оплатили долги на месте. В отношении семи должников были составлены акты описи ареста имущества на общую сумму 57 тысяч рублей, - пояснили в региональном ведомстве Федеральной службы судебных приставов.

Граждан предупредили об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации.