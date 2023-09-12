«Положенец», державший в страхе жителей кузбасского города, предстанет перед судом

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Прокопьевске перед судом предстанет «положенец» и члены созданной им криминальной группировки. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По уголовному делу проходят 12 человек в возрасте от 27 лет до 41 года. В зависимости от роли каждого, им инкриминируется совершение 12 преступлений, предусмотренных статьями «Занятие высшего положения в преступной иерархии», «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», «Вымогательство» и «Разбой».

По данным полиции, 37-летний кузбассовец получил криминальный статус «положенец» и организовал банду в 2015 году. Участники его группировки орудовали в Прокопьевске и Прокопьевском округе, держа в страхе предпринимателей и обычных жителей. Они «обложили данью» людей, связанных с незаконной организацией и проведением азартных игр, были причастны к сбыту наркотиков и хищению угля. В 2019 году фигуранты сожгли торговый павильон семьи предпринимателей, чтобы запугать владельцев и заставить их выплачивать им деньги. Другого прокопчанина они избили молотком якобы за знакомство с наркосбытчиком, забрали у него украшения стоимостью 50 000 рублей и заставили переоформить дом и участок за 800 000 рублей.

- Всего потерпевшими от деятельности преступного сообщества признаны 11 граждан. Общая сумма причиненного им ущерба составила 2,13 млн рублей, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В декабре 2020 года организатора и членов преступного сообщества задержали. На время следствия восемь из них были заключены под стражу. Один мужчина заключил досудебное соглашение и уже приговорен к пяти годам условного. Остальные отрицают причастность к деятельности преступного сообщества, однако следствием собраны изобличающие их доказательства.

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.