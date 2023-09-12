Мошенники вынудили женщину из Кузбасса перевести им 600 тысяч рублей

Телефонные аферисты продолжают обманывать жителей Кузбасса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники вынудили жительницу Прокопьевска перевести им 600 тысяч рублей. Женщина очень хотела заработать на инвестициях.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области, на сомнительный инвестиционный проект женщина вышла в Интернете.

- Прокопчанка оставила заявку, а в ней и свои контактные данные. Через несколько дней ей позвонил, якобы, сотрудник инвесткомпании. Аферист убедил даму установить на мобильный телефон приложение для торгов на бирже, а после сделать первое вложение, - сообщили в региональном силовом ведомстве.

Женщина выполнила указания лжеброкера и увидела, что ее счет пополнился на две тысячи рублей. Естественно сомнений в порядочности «инвесторов» у нее не осталось, поэтому она уверенно перевела со своей банковской карты на указанный счет все свои сбережения.

- Опомнилась, только когда у меня не получилось вывести деньги обратно, и банкир по телефону не ответил. С тем и пришла в участок, - с сожалением сказала 43-летняя прокопчанка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Телефонных мошенников ищут. Им грозит до шести лет тюрьмы, - добавили в кузбасском главке полиции.

Стражи порядка в сотый, тысячный раз еще раз напоминают гражданам о бдительности.

- Если вы уж так хотите принять участие в инвестиционном проекте, узнайте, пожалуйста, его детали на официальном сайте или по телефону горячей линии организации, которая его представляет, и только потом принимайте решение о вложении средств. Обязательно посоветуйтесь с родственниками, прежде чем выполнять какие-либо действия со своими денежными средствами. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! - просят граждан кузбасские полицейские.