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НовостиПроисшествия12 сентября 2023 3:42

Мошенники вынудили женщину из Кузбасса перевести им 600 тысяч рублей

На удочку телефонных аферистов попалась очередная жертва из Кемеровской области
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Телефонные аферисты продолжают обманывать жителей Кузбасса.

Телефонные аферисты продолжают обманывать жителей Кузбасса.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Мошенники вынудили жительницу Прокопьевска перевести им 600 тысяч рублей. Женщина очень хотела заработать на инвестициях.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области, на сомнительный инвестиционный проект женщина вышла в Интернете.

- Прокопчанка оставила заявку, а в ней и свои контактные данные. Через несколько дней ей позвонил, якобы, сотрудник инвесткомпании. Аферист убедил даму установить на мобильный телефон приложение для торгов на бирже, а после сделать первое вложение, - сообщили в региональном силовом ведомстве.

Женщина выполнила указания лжеброкера и увидела, что ее счет пополнился на две тысячи рублей. Естественно сомнений в порядочности «инвесторов» у нее не осталось, поэтому она уверенно перевела со своей банковской карты на указанный счет все свои сбережения.

- Опомнилась, только когда у меня не получилось вывести деньги обратно, и банкир по телефону не ответил. С тем и пришла в участок, - с сожалением сказала 43-летняя прокопчанка.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Телефонных мошенников ищут. Им грозит до шести лет тюрьмы, - добавили в кузбасском главке полиции.

Стражи порядка в сотый, тысячный раз еще раз напоминают гражданам о бдительности.

- Если вы уж так хотите принять участие в инвестиционном проекте, узнайте, пожалуйста, его детали на официальном сайте или по телефону горячей линии организации, которая его представляет, и только потом принимайте решение о вложении средств. Обязательно посоветуйтесь с родственниками, прежде чем выполнять какие-либо действия со своими денежными средствами. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть! - просят граждан кузбасские полицейские.