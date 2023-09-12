Ритейлеры разворачиваются на восток и увеличивают его инвестиционный потенциал

Региону придется развивать тепличное овощеводство, строительство молочно-товарных ферм и маслоэкстракционных заводов. Фото: Пресс-служба АО Россельхозбанк

На Восточном экономическом форуме, стартовавшем во Владивостоке 11 сентября, РСХБ представил прогноз инвестиционного потенциала ДФО, оценив его в 108,5 млрд рублей.

Дальний Восток пока что отстает от общероссийского уровня по самообеспеченности молоком и молокопродуктами, томатами и огурцами закрытого грунта, а также мясом и мясопродуктами. При этом поставки из других регионов России в силу длинного логистического плеча делают продукты очень дорогими для местного населения, а само время транспортировки «съедает» их срок годности на прилавках. За счёт захода на Дальний Восток сетевых ритейлеров с высокой долей продукции с коротким сроком годности, а также необходимость повышения самообеспеченности макрорегиона потребуют реализации инвестиционных проектов.

В частности, региону придется развивать тепличное овощеводство, строительство молочно-товарных ферм и маслоэкстракционных заводов.

Строительство всего лишь двух тепличных кластеров в Бурятии и Приморском крае площадью по 50 га и способно поднять самообеспеченность Дальнего Востока овощами закрытого грунта до 100%, полагают в Россельхозбанке. Также по оценке Россельхозбанка, для повышения производства молока и молочных продуктов целесообразно создать молочно-товарные фермы (МТФ) с высокопродуктивным стадом (не менее 10 тонн на 1 корову) общей численностью 20,5 тыс. голов и создать производства охлажденного мяса КРС, бройлера и индейки, предложение которых в регионе очень ограниченно, не говоря уже об их переработке.

Зато Дальний Восток – развитый макрорегион по растениеводству. Его продукция обладает большим экспортным потенциалом для стран Юго-Восточной Азии, поэтому РСХБ считает целесообразным возведение маслоэкстракционных заводов мощностью до 800 тыс. тонн и предприятия по глубокой переработке зерна

Главной точкой притяжения инвестиций станет Приморский край, на который придётся 53,5 млрд рублей из общей суммы, значительные инвестиции также предлагается направить в Бурятию, Амурскую область, Забайкальский и Хабаровский края