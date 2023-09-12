Кузбассовцев приглашают на ИТ-олимпиаду с главным призом 3 млн рублей. Фото: Пресс-служба МТС.

Цифровая экосистема МТС объявляет старт приема заявок на всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champ. Принять участие в ней смогут как школьники и студенты, так и действующие ИТ-специалисты. Победители олимпиады получат денежные призы, главный из которых — 3 млн рублей.

Главная цель масштабного фестиваля программирования True Tech Champ - не только открыть таланты, но и создать новое ИТ-комьюнити в стране. В первый поток приглашаются учащиеся старших классов от 14 лет и студенты профильных технических вузов. Участникам предстоит решить олимпиадные задания и продемонстрировать знание алгоритмического программирования. Победители младшей группы получат призы и денежные награды: за первое место – 1 млн рублей, за второе — 500 тыс. рублей, за третье место — 250 тыс. рублей.

Во втором треке старшей категории будут соревноваться ИТ-специалисты разного уровня и стека. Участникам предстоит решить технические задания и пройти испытания по программированию на скорость на пяти наиболее популярных языках в МТС: Java, Go, Python, С++, C#. В этой категории экосистема определит несколько победителей и также вручит денежные призы: 3 млн рублей - за первое место, 1,5 млн рублей - за второе, и по 500 тыс. рублей двум обладателям третьего места.

МТС окажет образовательную поддержку участникам отборочных испытаний. Во время онлайн-этапа олимпиады в закрытом Telegram-канале будут публиковаться обучающие и развлекательные материалы. Например, эксперты МТС проведут для школьников и студентов курс по алгоритмическому программированию. В Telegram-канале будет опубликован воркшоп по стратегии решения задач. Участники получат лайфхаки от специалистов экосистемы, разберут несколько вариантов решения и получат тренировочные задания для подготовки к финалу.

Действующих ИТ-специалистов ждет курс по майнд-фитнесу с доступом к онлайн-тренировкам на все когнитивные функции: нейропластичность, память, внимание, мышление и креативность. Также участникам предоставят доступ к комплексу специальных заданий для прокачки работы мозга. Кроме того, эксперты МТС проведут несколько митапов, выступлений и мастер-классов.

- Программированием в Кузбассе увлекаются многие талантливые школьники, все ведущие вузы региона готовят IT-специалистов. Уверен, олимпиада True Tech Champ станет для них хорошим шансом раскрыть свой потенциал, поучиться у экспертов одной из крупнейших российских IT-компаний и получить старт в карьере. И, что немаловажно, фестиваль программирования – это яркий праздник для IT-комьюнити, возможность найти новых друзей и единомышленников, — комментирует директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 5 октября, регистрация доступна на официальном сайте мероприятия.