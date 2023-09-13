Кузбасский туристический маршрут по Горной Шории получил статус национального

Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Кузбасский туристический маршрут «Горная Шория. К детям тайги» получил статус национального: он будет включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и отмечен на туристической карте страны. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем официальном телеграм-канале.

Маршрут знакомит туристов с культурой коренного народа Кузбасса - шорцев. Гости посещают национальный парк, проходят несколько километров по реке на моторных лодках, посещают мастер-классы по выплавке железа в глиняной печи и приготовлению блюд.

- Наша задача — сделать регион максимально привлекательным для путешественников с самыми разными интересами и потребностями, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры и разработке интересных познавательных маршрутов.