Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 сентября 2023 4:01

Кузбасский туристический маршрут по Горной Шории получил статус национального

Маршрут «Горная Шория. К детям тайги» будет отмечен на туристической карте страны
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Фото: телеграм-канал Цивилев. Кузбасс.

Кузбасский туристический маршрут «Горная Шория. К детям тайги» получил статус национального: он будет включен в нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» и отмечен на туристической карте страны. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем официальном телеграм-канале.

Маршрут знакомит туристов с культурой коренного народа Кузбасса - шорцев. Гости посещают национальный парк, проходят несколько километров по реке на моторных лодках, посещают мастер-классы по выплавке железа в глиняной печи и приготовлению блюд.

- Наша задача — сделать регион максимально привлекательным для путешественников с самыми разными интересами и потребностями, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что параллельно ведется работа по развитию инфраструктуры и разработке интересных познавательных маршрутов.