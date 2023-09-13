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НовостиОбщество13 сентября 2023 5:00

В Кемерове вернули на место отреставрированный бюст Гагарина

Благоустройство территории вокруг памятника продолжается
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Сегодня в Кемерове вернули на постамент бюст первого космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщили в городской администрации.

В апреле этого года бюст сняли и отправили на реставрацию. Памятник очистили от старой краски и налета, произвели ремонт швов и полировку, а затем нанесли на него лак. Сегодня обновленный бюст поставили на свое прежнее место – постамент на пересечении улиц Базовой и Космической.

Ремонт основания памятника и благоустройство территории пока продолжаются.