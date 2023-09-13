Избран председатель Парламента Кузбасса

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Сегодня состоялось первое заседание Парламента Кузбасса созыва 2023-2028 годов, на котором были рассмотрены вопросы организационного характера. Об этом сообщили в пресс-службе Парламента.

Так, областные депутаты избрали председателя. Им вновь стал Алексей Зеленин. Он возглавлял Парламент Кузбасса прошлого созыва с октября 2021 года. Народные избранники поддержали его кандидатуру в ходе тайного голосования.

Заместителями председателя Парламента Кузбасса стали депутат от «Единой России» Дарья Репина и депутат от партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» Юрий Скворцов.

Кроме того, депутаты наделили полномочиями сенатора Надежду Ильину, возглавлявшую комитет по жилищным вопросам администрации Кемерова. Она будет представлять законодательную власть региона в Совете Федерации Федерального Собрания РФ.