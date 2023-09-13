Кузбасс спасет Горловку от холода

Кузбасс продолжает помогать Горловке.

Специалисты-коммунальщики из Кемерова и других городов Кузбасса, восстанавливающие сейчас городскую инфраструктуру братского донбасского города, полным ходом ремонтируют местные теплосети.

В планах также капитальный ремонт и восстановление крупных социально значимых объектов.

- Кроме того, в Горловке капитально ремонтируют школы, меняют остекления в городской поликлинике, капитально обновляют вентиляцию в городской больнице, реконструируют два помещения под работу многофункциональных центров, - сообщил заместитель губернатора Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеб Орлов.

Напомним, масштабная работа по социально-экономическому развитию на территориях, вошедших в состав РФ, развернута при координации Минстроя России.