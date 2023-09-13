В кузбасском техникуме произошел пожар

Фото: архив "КП"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Сегодня утром в Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова произошло возгорание. Обстоятельства случившегося рассказали в министерстве образования Кузбасса.
ЧП произошло в 09:00 в служебном помещении. Там загорелась бумага, в результате чего произошло задымление коридора на первом этаже. Студенты и преподаватели были оперативно эвакуированы из здания техникума. Огонь удалось потушить до приезда пожарных - в 09:03.
В результате возгорания никто не пострадал. Спустя час учебный процесс в техникуме был возобновлен.
Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.