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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:04

В кузбасском техникуме произошел пожар

В Прокопьевском горнотехническом техникуме горела бумага
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня утром в Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова произошло возгорание. Обстоятельства случившегося рассказали в министерстве образования Кузбасса.

ЧП произошло в 09:00 в служебном помещении. Там загорелась бумага, в результате чего произошло задымление коридора на первом этаже. Студенты и преподаватели были оперативно эвакуированы из здания техникума. Огонь удалось потушить до приезда пожарных - в 09:03.

В результате возгорания никто не пострадал. Спустя час учебный процесс в техникуме был возобновлен.

Сейчас специалисты устанавливают причину случившегося.