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НовостиПроисшествия13 сентября 2023 8:10

Руководителя кузбасского предприятия наказали за превышение полномочий

Бывший директор кузбасского муниципального предприятия признан виновным в превышении должностных полномочий
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Сотрудники кузбасского УФСБ России разоблачили нечестного директора

Сотрудники кузбасского УФСБ России разоблачили нечестного директора

Руководителя кузбасского муниципального предприятия наказали за превышение должностных полномочий.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе УФСБ России по Кузбассу, 52-летний житель Киселевска, используя свое служебное положение, заключил без согласия учредителя договоры аренды принадлежащих ему и его сыну двух транспортных средств, тем самым причинив ущерб муниципальному предприятию.

- Против фигуранта на основании собранных доказательств возбудили и уже расследовали уголовное дело. Суд приговорил его по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, - уточнили в региональном УФСБ России.