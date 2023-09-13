Руководителя кузбасского предприятия наказали за превышение полномочий

Сотрудники кузбасского УФСБ России разоблачили нечестного директора

Руководителя кузбасского муниципального предприятия наказали за превышение должностных полномочий.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс- службе УФСБ России по Кузбассу, 52-летний житель Киселевска, используя свое служебное положение, заключил без согласия учредителя договоры аренды принадлежащих ему и его сыну двух транспортных средств, тем самым причинив ущерб муниципальному предприятию.

- Против фигуранта на основании собранных доказательств возбудили и уже расследовали уголовное дело. Суд приговорил его по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, - уточнили в региональном УФСБ России.