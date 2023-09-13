В кузбасском городе задержали двух парней за кражу велосипедов

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Беловском округе задержали похитителей велосипедов. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

За три дня в дежурную часть обратились сразу четыре человека, у которых украли велосипеды. Вскоре полицейские вышли на похитителей. Ими оказались 18-летний юноша и его приятель, ранее судимый 14-летний подросток. Как выяснилось, молодые люди заходили в подъезды в пгт. Инском, забирали оттуда стоявшие велосипеды, а затем сдавали в комиссионный магазин в Белове.

На парней завели уголовные дела по статье «Кража». В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы.

Один из велосипедов полицейские изъяли и вернули законному владельцу.