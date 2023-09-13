Жители Кемерова увидят шоу «Новые звезды в Африке» раньше всех россиян

В Кемерове состоится эксклюзивный показ первой серии проекта «Новые звезды в Африке». Фото: Телеканал ТНТ

13 сентября в 18.00, за несколько дней до всероссийской премьеры, на территории культурного пространства «Редакция» кузбассовцам покажут первый выпуск второго сезона шоу «Новые звезды в Африке» с участием уроженки Кемерова Евгении Искандаровой. В новом сезоне она вместе с другими звездами будет бороться за приз в 5 миллионов рублей, а также проходить сложные испытания, в том числе и психологические. Среди ее соперников на проекте – актер Оскар Кучера, певец Влад Топалов, актриса Юлия Топольницкая, блогер Евгений Ершов и многие другие.

Как обещают организаторы, гости вечера погрузятся в настоящую африканскую атмосферу: их ждут тропические коктейли, эффектная фотозона, изысканный фуршет и розыгрыш призов от телеканала ТНТ, где будет выходить проект, и самой Жени Искандаровой.

Для посещения предпоказа требуется регистрация, так как количество мест ограничено.