На улицы Кемерова вышли новые троллейбусы, в которых не жарко и не холодно

Новые троллейбусы вышли на улицы Кемерова.

На кемеровские маршруты вышли современные троллейбусы с кондиционерами и 20-километровым холостым ходом.

Десять новых троллейбусов марки «Адмирал», произведенных на заводе в Энгельсе, уже вышли на линии Кемерова. Одна машина ходит по маршрут №1, остальные по маршруту №15.

- Благодаря холостому ходу, которыми обладают новые троллейбусы, 15-й маршрут продлен на три километра до самого «Южного». Его конечная остановка теперь улица Двужильного, - рассказали «Комсомолке» в кемеровской мэрии.

Все поступившие в Кемерово троллейбусы были изготовлены в этом году. Помимо наличия кондиционеров и автономного хода они все низкозольные и оснащены валидаторами.

Троллейбусы куплены на средства регионального бюджета.

Скоро в Кемерово придут еще два таких троллейбуса, а в 2024 году Кузбасс приобретет для своей столицы еще 48 современных машин.