В Кузбассе прекратил работу разрез «Инской»

В Кузбассе приостановлена работа на угольном разрезе "Инской"

Беловский районный суд Кузбасса прекратил деятельность местного разреза «Инской» на 90 суток в связи выявленными региональным Ростехнадзором нарушениями

Как рассказали в пресс- службе судов Кемеровской области, нарушение требований промышленной безопасности при горных работах предприятия, выявленные надзорным ведомством Кузбасса, создают прямую угрозу жизни и здоровью шахтеров.

- В отношении юридического лица - АО «Разрез Инской» главным государственным инспектором Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора в начале сентября был составлен об административный протокол по статье 9.1 КоАП РФ. Работа разреза приостановлена на 90 суток, - сообщила в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Напомним, 4 сентября «Комсомолка» сообщала, о погашении задолженности по заплате работникам предприятия.

В силовом ведомстве тогда пояснили, что по версии следствия, с декабря 2022 года сотрудникам угольного предприятия не выплачивали положенные деньги. Заработную плату не получили 547 работников. За период с декабря прошлого года по август этого года задолженность перед ними составила порядка 245 млн рублей.

- Наряду со сбором доказательств, следователи совместно с органами прокуратуры проводили работу по возмещению ущерба, причиненного преступлением. В результате принятых мер удалось добиться полного погашения задолженности по заработной плате, - отметили в ведомстве.

Напомним, что фигурантами по уголовному делу о невыплате заработной платы проходят бывший конкурсный управляющий и конкурсный управляющий АО «Разрез Инской».