В Кемерове временно отключат светофоры на трех участках

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 14 сентября, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров. Об этом предупредили в городской администрации.

С 09.00 до 12.00 перестанет показывать сигналы светофор на проспекте В. Михайлова, 4, с 13.00 до 16.00 – на проспекте Молодежном, 15, с 13.30 до 15.30 – на проспекте Ленина, 147. Отключения связаны с ремонтными работами на электросетях.

Автомобилистов и пешеходов попросили руководствоваться правилами движения для нерегулируемых пешеходных переходов.