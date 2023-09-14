Кузбасским пенсионерам прибавили пенсию

Более четырем тысячам кузбассовцев прибавили пенсию в этом году.

Об индексации пенсий сообщили в региональном Социальном фонде России. В ведомстве уточнили, что двойную фиксированную выплату к страховой пенсии получили те жители региона, которым уже исполнилось 80 лет, это 4 368 человек. Всего же повышенную пенсию получают 72 828 пенсионеров Кемеровской области.

- С этого года фиксированная выплата составляет, составляет 7 567 рублей. На увеличение фиксированной выплаты не могут рассчитывать пенсионеры, получающие социальную пенсию; отдельные категории инвалидов, уже получающие двойные выплаты; получатели пенсий по случаю потери кормильца, которым исполнилось 80 лет, - рассказали «Комсомолке» в кузбасском отделении российского Соцфонда.