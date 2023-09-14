Губернатор Кузбасса назначил нового федерального сенатора

Алексей Синицын вновь стал федеральным сенатором от Кузбасса

Сергей Цивилев снова назначил Алексея Синицына сенатором верхней палаты российского парламента. Об этом говориться в постановлении, подписанном губернатором региона во вторник 13 сентября.

- Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса Синицына Алексея Владимировича», - говорится в документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Напомним, Алексей Синицын представляет исполнительный орган государственной власти Кемеровской области в Законодательном собрании России уже пять лет, с сентября 2018 года.