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НовостиПолитика14 сентября 2023 2:16

Губернатор Кузбасса назначил нового федерального сенатора

Сергей Цивилев снова наделил Алексея Синицына полномочиями сенатора верхней палаты российского парламента
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Алексей Синицын вновь стал федеральным сенатором от Кузбасса

Алексей Синицын вновь стал федеральным сенатором от Кузбасса

Сергей Цивилев снова назначил Алексея Синицына сенатором верхней палаты российского парламента. Об этом говориться в постановлении, подписанном губернатором региона во вторник 13 сентября.

- Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса Синицына Алексея Владимировича», - говорится в документе, опубликованном в электронном бюллетене правительства Кузбасса.

Напомним, Алексей Синицын представляет исполнительный орган государственной власти Кемеровской области в Законодательном собрании России уже пять лет, с сентября 2018 года.