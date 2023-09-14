С 16 сентября в Рудничном районе Кемерова изменится схема остановок общественного транспорта

Схема автобусных остановок измениться в Рудничном районе Кемерова.

О новых остановках в Рудничном районе Кемерова сообщили в мэрии Кемерова.

Как уточнили в пресс-службе администрации столицы Кузбасса Кемерово, остановка «Училище №77» по улице Ракитянского теперь будет актуальна только автобусов №№ 31, 45, 56, 66,100, 179э и 279э.

- Остановки автобусных маршрутов - №40 и №127 – перенесут за на остановку «Клуб шахты Северная». А посадка и высадка горожан маршрутов №23 и №82 будет на конечной остановке - «Училище №77», - рассказали «Комсомолке» в городской мэрии.

Напомним, во вторник, 13 сентября, в Кемерове на три километра от остановки "Сквер" на ФПК до улицы Двужильного , расположенную на «Южном» продлили троллейбусный маршрут № 15. Это стало возможно благодаря выходу на линии областного центра новых троллейбусов, обладающих 20 - километровым автономным ходом.

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