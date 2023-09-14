В зоне реновации в Кемерове рабочие строят пешеходные тротуары

Фото: администрация г. Кемерово.

В зоне реновации заискитимской части Кемерова подрядчики восстанавливают и строят пешеходные мостки и тротуары, в том числе, по просьбам горожан. Об этом сообщил мэр Дмитрий Анисимов.

Сейчас территория комплексного развития представляет собой одну большую стройплощадку. Но даже в такой непростой период жителям должно быть комфортно передвигаться, считает градоначальник. Сегодня подрядчики отсыпают пешеходные тротуары на пересечении Гагарина с улицей 9 Января и Пионерским бульваром, на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Пионерского (здесь установили пешеходные мостки через траншею), Сибиряков-Гвардейцев и Соборной, а также в направлении улицы Тимирязева.

Фото: администрация г. Кемерово.

Дмитрий Анисимов поблагодарил всех кемеровчан, которые сообщают об участках, где возникают сложности с передвижением пешеходов. Он попросил и дальше сигнализировать ему об этом, чтобы оперативно отрабатывать все такие моменты с подрядчиками.

- По-прежнему можно написать комментарий здесь или в любом другом моем аккаунте. Дополнительно для удобства жителей КРТ и оперативности мы активизируем работу горячей линии Общественной приемной по вопросам комплексного развития территории заискитимской части города. Напоминаю номер - 36-23-21. Огромная просьба - обращаться только по вопросам, связанным с реновацией, - написал мэр в своем телеграм-канале.