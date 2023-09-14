Жители России могут бесплатно посетить музеи в семи городах страны

Фото: Tele2

Жители России могут бесплатно посетить музеи сразу в семи городах страны. Акцию по обмену накопленных минут на билеты в культурно-досуговые учреждения запустил российский оператор мобильной связи Tele2.

Исследование, проведенное компаний совместно Tiburon Research, показало, что россияне проявляют большой интерес к искусству. В топ самых популярных мест за последний год вошли кинотеатры (70%), музеи и выставки (58%), дни города и городские праздники (51%), театры (46%). Чтобы поддержать жителей страны в стремлении приобщиться к прекрасному, в начале 2023 года Tele2 запустила «обмен минут» в партнерстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут.

С 4 сентября стартовала вторая волна культурного обмена. Теперь минуты можно потратить не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле. Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать город и музей и обменять накопленные минуты в личном кабинете компании на QR-код (билет) или промокод. Акция продлится до 9 октября, а полученными промокодами или билетами важно воспользоваться до 23 октября.