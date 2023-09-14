В Кузбассе отменили часть антиковидных мер.

Часть антиковидных ограничительных мер в Кемеровской области отменили.

Об отмененных ограничительных мерах, связанных с COVID-19, говорится в распоряжении губернатора региона, опубликованном на сайте «Электронный бюллетень правительства Кузбасса».

Согласно документу, региональные власти отменили действие пяти (одного частично, четырех полностью) прошлых распоряжений, опубликованных в 2021 году. В них уполномоченным органам поручалось обеспечить вакцинировать от коронавируса работников региональных предприятий и организаций, а также жителей области от 60 лет и старше.

При этом режим повышенной готовности в очередной раз был продлен с конца августа до конца сентября текущего года.

- С начала пандемии, с весны 2021 года, в Кемеровской области выявлено 228 753 случая заражения коронавирусом. Большинство из них - 225 588 человек - выздоровели, 3 089 - ушли из жизни, 76 человек сейчас лечатся, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.