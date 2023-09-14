В Кузбассе водителя будут судить за смерть ребенка

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В Кузбассе перед судом предстанет водитель, обвиняемый в гибели 11-летней девочки. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

64-летний житель Крапивинского округа в мае этого года сел пьяным за руль автомобиля своей жены. Мужчина ехал из деревни Сарапки в Шевели на высокой скорости и, не справившись с управлением, наехал на девочку, которая шла по обочине по встречной полосе. Вместе со школьницей были две подруги, они успели отбежать. Пострадавшая девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму и спустя несколько дней, несмотря на все усилия врачей, скончалась.

Автомобилист признал свою вину и раскаялся в содеянном. Теперь его дальнейшую судьбу решит суд. За смертельное ДТП мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.