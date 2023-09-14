В Кузбассе на кемеровской ТЭЦ произошел пожар

В Кузбассе загорелась ТЭЦ Пожар потушили за час.

В Кузбассе на Новокемеровской ТЭЦ произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области, в 03:42 в единую диспетчерскую службу поступил сигнал о возгорании на Новокемеровской ТЭЦ, расположенной по улице Предзаводская, 21.

- В угольном бункере, который находится в котельном цехе предприятия, загорелась угольная пыль, - пояснили сотрудники ведомства. - На борьбу с огнем были направлены шесть расчетов местного гарнизона пожарной охраны, представители Кемеровской службы спасения, полицейские, медики скорой помощи, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МЧС России по Кузбассу.

Пожар локализовали в течение часа.

- В результате ЧП никто не пострадал. ТЭЦ работает в штатном режиме, -добавили в региональном МЧС.

Всего за минувшие сутки в Кузбассе сотрудники ведомства ликвидировали 12 пожаров.