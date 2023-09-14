Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на выходные

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз погоды на ближайшие дни.

В пятницу, 15 сентября, ночью столбики термометров будут показывать +3 … +8, днем +16 … +21. Ветер подует северо-восточный 2-7 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. По югу области прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром возможны туманы.

В субботу, 16 сентября, ночью ожидается также 3 … +8 градусов, днем +16 … +21. Ветер сохранит свои направление и силу. Кратковременные дожди по-прежнему будут наблюдаться только по югу региона.

В воскресенье, 17 сентября, ночью температура опустится до +2 … +7 градусов, днем будет +16 … +21. Ветер будет северо-восточный, а затем юго-восточный с порывами до 12 метров в секунду. Преимущественно без осадков, только по югу местами возможен небольшой дождь.