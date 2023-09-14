Будущие водители в Кузбассе попробовали проехать пьяными

Ученики одной из автошкол Новокузнецка с помощью виртуальной реальности испытали на себе, что значит быть в состоянии алкогольного опьянения за рулём.

Как рассказали «Комсомолке» в УГИБДД Кузбасса, нетрезвую езду сымитировали специально для того чтобы показать людям насколько она опасна, и к чему в итоге может привезти.

Водителям предложили, надев специальные очки виртуальной реальности, сесть за специальный тренажер и проехать всего несколько километров

- Участники акции смогли почувствовать, и сильное опьянение, и легкое. Но одинаково все, при попытке выполнения, казалось, простейших элементов вождения, сталкивались с дезориентацией, помутнением в глазах, просто с нереальностью происходящего. Ни один человек идеально заданный участок городской трассы так и не проехал, - уточнили инструкторы городской автошколы, - рассказали сотрудники кузбасской Госавтоинспекции

В городской автошколе уверены - подобные примеры действительно действуют на подсознание и берегут людей на протяжении всей жизни от желания сесть за руль в нетрезвом виде.

- Мы не раз проводим подобные эксперименты и замечаем, насколько эмоционально переживают потом наши ученики. К слову в последние годы ПДД нарушили лишь единицы из них. На то имеется специальная статистика, - рассказали в автошколе южной столицы Кузбасса