Кузбасские кедры высадят в Донбассе и Санкт-Петербурге

В Донбасс и Санкт - Петербург отправят 40 кедров из Кузбасса.

На памятных аллеях Великой Отечественной войны 300 кузбасских кедров высадят в Донецкой народной республике и 100 в Санкт-Петербурге.

Как сообщили «Комсомолке» в региональном правительстве, в Донбассе, по договоренности Сергея Цивилева и Дениса Пушилина, кедры украсят аллею в честь 80-летия освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. А в Петербурге сибирские кедры станут живым символом 80-летия снятия блокады.

- Оба события - важнейшие вехи Великой Отечественной войны. Кедр - символ долголетия и мощи - надолго сохранит историческую память и еще больше укрепит наше братство, - отметил Сергей Цивилев.

Саженцы вырастили в лесхозах Чебулинского и Кемеровского районов. Молодые деревья довезут до адресатов автомобильными большегрузами.

- Чтобы они хорошо прижились на новом месте, их корневую систему хорошенько, по специальной технологии, упаковали, а в пути будут ее постоянно смачивать, - уточнили в региональном министерстве лесного хозяйства.