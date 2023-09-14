В Кузбассе детей участников СВО поддержит специальный Координационный совет

В Кузбассе начал работу Координационный совет по вопросам поддержки детей участников СВО.

По поручению губернатора Сергея Цивилева в Кузбассе создан Координационный совет по вопросам поддержки детей участников спецоперации.

Как пояснили в Правительстве региона, попечительский орган создан в системе образования. Поэтому возглавила его министр профильного ведомства Софья Балакирева.

Работу Координационного совета буду координировать 11 образовательных организаций, включая центр «Сириус. Кузбасс», губернаторскую кадетскую школу-интернат полиции, Кузбасский центр «Здоровье и развитие личности» и региональный институт развития профессионального образования.

- Главными принципами центра станут сопровождение детей по воспитательному, образовательному, социально-психологическому, здоровьесберегающему и профориентационному направлениям и подготовка педагогических кадров к работе с детьми, - рассказала «Комсомолке» Софья Балакирева.

По словам губернатора, участники специальной военной операции - наши герои, поэтому их поддержка - абсолютный приоритет для региона.

- Созданный Координационный совет поможет обеспечить детям участков СВО комфортные условия для развития, - подчеркнул Сергей Цивилев.