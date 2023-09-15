Кемеровские полицейские нашли пропавшего мужчину в дезориентированном состоянии

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кемерове сотрудники полиции нашли пропавшего три дня назад мужчину. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

12 сентября с заявлением о пропаже 34-летнего сына в полицию обратилась жительница Кедровки. По ее словам, молодой человек вышел с работы и пропал. Семья пыталась связаться с мужчиной по телефону, но тот оказался выключен. При этом родные отметили, что пропавший по состоянию здоровья может нуждаться в медицинской помощи.

В городе были организованы поиски мужчины. В итоге 14 сентября пропавшего нашли в промышленной зоне, прилегающей к Кедровке. Кемеровчанин был дезориентирован, не мог сообщить, где провел трое суток. Полицейские передали мужчину медикам скорой.

Семья кузбассовца поблагодарила сотрудников полиции и всех, кто принимал участие в поисках.