В Кузбассе заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 57 %

Фото: архив "КП" Фото: Ксения Высотина

В Кузбассе с 4 по 10 сентября зарегистрировано 10,8 тысяч случаев ОРВИ - на 57,2 % больше, чем на предыдущей неделе. Данные обнародовал региональный Роспотребнадзор.

Заболеваемость ОРВИ на 10,6 % ниже эпидемического порога. Вируса гриппа в Кузбассе на данный момент не выявлено.

В ведомстве напомнили, что в регионе полным ходом идет вакцинация от гриппа. По состоянию на 11 сентября, прививку получили 177,7 тысяч кузбассовцев. Поставить укол можно бесплатно в поликлинике по месту жительства.