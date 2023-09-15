Одностороннее движение введут 16 сентября в Рудничном районе Кемерова

В Рудничном районе Кемерова введут одностроннее движение

В связи с проведением Всероссийского забега «Кросс Нации» в субботу,16 сентября с 10.00 до 16.00 часов в Рудничном районе Кемерова будет введено одностороннее движение: заезд на территорию Соснового бора с улицы Терешковой, выезд по улице Волкова через первый и второй переулки Волкова на проспект Шахтеров.

Об этом «Комсомолке» сообщили в кемеровской мэрии.

- Для профилактики транспортных заторов по этому маршруту будет запрещена остановка и стоянка автотранспорта с 20.00 часов 15 сентября до 16.00 часов 16 сентября.

«Кросс Наций» начнется в Сосновом бору по улице Волкова, 45 в 12.00, а за 15 минут до этого, в 11.45, спортивное мероприятие здесь же торжественно откроют.