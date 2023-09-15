Центры «IT-куб» открыли для школьников в Кузбассе

В Кузбассе открыли цифровые образовательные центры для детей.

Новые образовательные возможности в сфере информационных технологий откроют для школьников Юрги, Белова, Ленинска-Кузнецкого и Анжеро-Судженска центры «IT-куб».

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе АПК, заниматься в центрах ребята от 7 до 18 лет будут бесплатно.

- Оборудование в образовательных кластерах позволяет школьникам осваивать различные мобильные разработки. Например, программировать на Python, научиться системному администрированию, - уточнили в правительстве региона.

В 2024 году такой центр планируется открыть в Междуреченске. В Кемерове и Новокузнецке они уже работают.

- Важно, чтобы наши дети могли с раннего возраста ориентироваться в новых технологиях, заниматься робототехникой, обучаться по перспективным и востребованным направлениям информационной отрасли, а также получать знания в области цифровой гигиены и информационной безопасности. И, конечно, этот вид образования должен быть доступным для всех юных кузбассовцев, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.